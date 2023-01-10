TRANSFER HABERİ: Başakşehir'den flaş Lukas Rupp hamlesi!
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Rupp'u kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2023- 17:39
Başakşehir, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Alman basınında çıkan haberlere göre İstanbul temsilcisi, son olarak Premier Lig takımı Norwich City'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Lukas Rupp'u renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli futbolcunun şu an herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor. Rupp'un turuncu-lacivertlilere imza atmaya sıcak baktığı da söz konusu haberlerde geçen bilgiler arasında yer alıyor.