Başakşehir Adana Demirspor maçı sonrası ortalık karıştı! Büyük gerginlik...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası gerginlik yaşandı ve ortalık karıştı. İşte detaylar...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 11:49