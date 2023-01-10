Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Adana Demirspor maçı sonrası ortalık karıştı! Büyük gerginlik...
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası gerginlik yaşandı ve ortalık karıştı. İşte detaylar...
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Turuncu-lacivertlilerin golleri 52' Deniz Türüç (P) ve 62. dakikada Serdar Gürler'den geldi.