Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, ayrılığı resmen açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekip, Azubuike Okechukwu'nun Spor Toto 1. Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'a gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Azubuike Okechukwu, Çaykur Rizespor Kulübü'ne transfer olmuştur. Azubuike Okechukwu'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.