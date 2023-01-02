Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil yaşadığı sakatlıklarla beklenen performansını ortaya koyamadı.
Mesut Özil için sürpriz transfer iddiası! Yeni adresi...
Süper Lig takımlarından Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'den İstanbul ekibine imza atan yıldız futbolcu, sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamamıştı. 34 yaşındaki orta sahayla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Mesut'un yeni adresinin Suudi Arabistan olacağı kaydedildi. İşte detaylar...
34 yaşındaki süper yıldız sosyal medya üzerinden sakatlığı hakkında açıklama yapmıştı.
Sırtında ağrılar yaşadığını aktaran Mesut Özil,