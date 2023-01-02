Mesut Özil için sürpriz transfer iddiası! Yeni adresi...

Süper Lig takımlarından Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'den İstanbul ekibine imza atan yıldız futbolcu, sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamamıştı. 34 yaşındaki orta sahayla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Mesut'un yeni adresinin Suudi Arabistan olacağı kaydedildi. İşte detaylar...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 10:12