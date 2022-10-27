Fiorentina - Başakşehir maçında Mahmut Tekdemir şoku!
UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Fiorentina'ya konuk oldu. Fiorentina - Başakşehir mücadelesinde sakatlık şoku yaşandı. Turuncu lacivertlilerde Mahmut Tekdemir sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 20:51 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022- 20:52
UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta müsabakasında Başakşehir, Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelede temsilcimiz Başakşehir'de sakatlık şoku yaşandı.
Turuncu lacivertlilerde Mahmut Tekdemir sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.
Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna Berkay Özcan girdi.