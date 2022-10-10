Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Başakşehir - Sivasspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Sivasspor maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.