Başakşehir'e Rigas maçı öncesi kötü haber! Teknik direktör Emre Belözoğlu kafilede yer almadı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Letonya'nın Rigas FS takımına konuk olacak. Karşılaşma öncesi turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu, rahatsızlığı nedeniyle Letonya'ya gidemedi. İşte detaylar...
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 16:31
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Letonya'nın Rigas FS takımına konuk olacak. Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu, üst solunum enfeksiyonu geçirdiği için kafileyle birlikte Letonya'ya gidemedi.
Emre Belözoğlu, yarın kendini iyi hissetmesi halinde Letonya'ya gidecek.
Letonya'da oynanacak karşılaşma yarın 22:00'da başlayacak.