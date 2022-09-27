Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TFF Başkanlığı ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Lig Radyo'ya konuşan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TFF BAŞKANLIĞI'NA 'HAYIR' DEMEM"

Ben hayatta büyük konuşmayı sevmem. Kader çünkü önünüze başka şeyler getiriyor. Bu konuda büyük konuşacağım. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Uzun sene teknik adamlık yaptıktan sonra, federasyonda görev almak olabilir. Ama siyasetin, bakanlığın içinde olmak gibi bir niyetim yok. Bizler futbolu, takımları, sahanın içini temsil ediyoruz. Spor yöneticiliğine ise hayır demiyorum. TFF Başkanlığı'na talip olunmuyor. Sadece sizin istemenizle olmuyor. O görev önünüze geliyor, veriliyor.