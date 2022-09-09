Erzurumspor FK Başakşehir'den Alican Özfesli'yi tekrar kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Başakşehir'den Alican Özfesli'yi yeniden kiraladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 18:08