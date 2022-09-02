Başakşehir Emre Belözoğlu ile sözleşme uzattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Yapılan açıklamada 41 yaşındaki çalıştırıcının Pro Lisans eğitimine de başlayacağı bilgisi geçildi. | Transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile sözleşme uzattı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.