UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Hearts müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
⚽️ Antrenman Günlüğü | 4 Eylül— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 4, 2022
➡️ https://t.co/7wkGbPIkr6 pic.twitter.com/UWCrBgXbbP