Başakşehir'de Hearts maçı hazırlıkları başladı!

UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Hearts ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekip bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 14:44 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 14:46