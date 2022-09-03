Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE 11'LER:
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Berkay, Mounir, Okaka
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Ferhat, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Pereira, Oğuz, Eduardo
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Alanyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19:15'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.