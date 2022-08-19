Bertrand Traore Başakşehir'de! Galatasaray...

Başakşehir, Bertrand Traoré transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Burkina Fasolu futbolcu önümüzdeki sezon kiralık olarak forma giyecek.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022- 14:38