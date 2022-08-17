Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Başakşehir ile Antwerp kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022- 16:00