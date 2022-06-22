Başakşehir, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır. Başarılı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 32 maçta görev almış ve 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.