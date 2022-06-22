Resmen açıklandı! Tolga Ciğerci...
Ravil Westerlo'da!
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Gustavo Scarpa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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