Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımda teknik direktör Emre Belözoğlu sürpriz bir tercihle 16 yaşındaki savunmacı Efe Arda Koyuncu'yu ilk 11'de sahaya sürdü. Genç futbolcu Başakşehir tarihine geçti. Peki, Efe Arda Koyuncu kimdir? İşte detaylar...

Medipol Başakşehir'in 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, kulüp tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Emre Belözoğlu, tecrübeli savunma oyuncusu Duarte'nin yokluğunda formayı 16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda'ya emanet etti.

Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Efe Arda, aynı zamanda Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını da aldı.

Efe Arda'dan önce en genç oyuncu unvanını elinde 17 yıl 6 ay 22 gün ile Ravil Tagir bulunduruyordu.

EFE ARDA KOYUNCU KİMDİR?

8 Temmuz 2005 doğumlu olan Efe Arda Koyuncu, stoper bölgesinde görev yapıyor. 1.80 boyundaki Efe Arda, sağ ayağını kullanıyor.

Güncel piyasa değeri 50 bin Euro olan Efe Arda Koyuncu'nun, Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türkiye U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Efe Arda Koyuncu, Başakşehir altyapısında futbola başlamıştı.