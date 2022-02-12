Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ravil, Ndayishimiye, Hasan Ali, Salih, Aleksic, Berkay, Chadli, Deniz, Okaka

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Furkan, Vetrih, Halil, Maxim, Muhammet, Figuiredo