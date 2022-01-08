08 Ocak 2022, Cumartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mücadele önecesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Fatih, Umut, Novais, Efecan, Davidson, Babacar

Başakşehir: Muhammet, Ömer Ali, Ndaiyishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Chadli, Deniz, Okaka

Kasımpaşa - Hatayspor maçı saat kaçta? haberin devamı

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