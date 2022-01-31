Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hem oyunu hem skoru kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Belözoğlu, Antalya kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalışmaların iyi gittiğini belirtti.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Trezeguet ve transfer sözleri!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Ligde yarışı sonuna kadar götürmek istediklerini ifade eden genç teknik adam, transfer sorularını da yanıtladı. Belözoğlu, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da açıklamalarda bulunduğu Trezeguet transferi hakkında da konuştu. İşte o sözler...
İlk defa böyle bir kamp ortamına kavuştuklarını dile getiren Belözoğlu, "Zor bir oyun istiyoruz, zor bir oyun talep ediyoruz arkadaşlardan. O yüzden bizim için kamp çok daha önemliydi. Şu ana kadar bir hazırlık maçı da yaptık. Olumlu giden bir ivme var. İnşallah bunu hafta sonunda maça yansıtmak istiyoruz. Şu an için çok şükür her şey yolunda gibi görünüyor." diye konuştu. Belözoğlu, oyuncu havuzunu kendilerine katkı verecek şekilde genişletmek istediklerini anlattı.
TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ
Aralarından ayrılan oyuncular da olduğunu anımsatan Belözoğlu, şöyle devam etti:
"Onların yerine biraz daha bu oyunu oynayabilecek kabiliyette olduğunu düşündüğümüz arkadaşları içeriye katmak istiyoruz. Evet Adem'le alakalı bir girişimimiz olmuştu ama daha sonra istemediğim şekilde biraz ilerledi süreç. Ondan dolayı o transferden vazgeçtik. Değerli, iyi bir oyuncuydu. Trezeguet konusunda da ilerlemeler var. Sayın başkanımızın söylemiş olduğu gibi Trezeguet hamlesi olacak gibi görünüyor. Üstüne belki artı bir oyuncu daha katabiliriz. Bu bir haftanın, ligimize verilen ekstra transfer süresinin avantajından faydalanmaya çalışacağız."