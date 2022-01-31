"HEDEFİMİZ EN SONUNA KADAR MÜCADELEYİ KORUMAK"

Belözoğlu, Başakşehir'de görmek istediği oyun sistemine ilişkin şunları kaydetti: "Oyunun temposunu kendi belirleyen, topa sahip olmak isteyen, daha çok ikinci ve üçüncü bölgede bunu daha tehditkar, biraz daha cüretkar kullanmaya çalışan, topu kolay kaybetmeyen, kaptırdığı yerde kazanmak için mücadele eden, mesafeleri daraltan, topu ayağına aldığında daha opsiyonel oynamaya çalışan bir takım hayal ediyorum. Ben de genç bir teknik adamım. Benim de kendime göre gelişeceğim sürelerim olacaktır ama şu an için istediğimizi yapmaya çalışan bir takım var. Bu bizi mutlu ediyor. Hem oyunu hem skoru kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Önemli olan bizim oyunu kaybetmeden skoru da tabii ki alarak yolumuza devam etmemiz."