Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmak istiyor.
Medipol Başakşehir'den Henry Onyekuru hamlesi!
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru'yu kadrosuna katma peşinde... Başakşehir, Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralamak için girişimlere başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 11:30
Ntv'nin haberine göre, Olimpiakos'ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile temasa geçti.
Turuncu mavili ekip, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.