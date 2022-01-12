Medipol Başakşehir, Peter Zulj'un sezon sonuna kadar Macaristan 1'inci Lig ekiplerinden Fehervar takımına kiralandığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Peter Zulj, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Peter Zulj için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Bu sezon başında Belçika Ligi ekibi Anderlecht'ten transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Başakşehir formasıyla ligin ilk yarısında 7 maça çıktı.