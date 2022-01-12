Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'a kiralandığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
ℹ️ Ahmed Kutucu, Sandhausen'e kiralandı.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 12, 2022
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