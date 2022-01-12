Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'nun Alman ekibi Sandhausen'e kiralandığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan duyuruda, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'a kiralandığını açıkladı.



Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

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