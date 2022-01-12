Başakşehir'den Konyaspor açıklaması! Erteleme kararı...
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu. Başakşehir, Konyaspor'un maçın ertelenmesi yönündeki talebini kabul ettiklerini, kararı TFF'nin vereceğini açıkladı.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 13:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022- 14:15
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.
Başakşehir, Konyaspor'un maçın ertelenmesi yönündeki talebini kabul ettiklerini, kararı TFF'nin vereceğini açıkladı.