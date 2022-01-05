05 Ocak 2022, Çarşamba

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den Edin Visca'ya veda mesajı!

Başakşehir’den Visca’ya veda mesajı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca için bir veda mesajı yayınladı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a transfer olan Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca için veda mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla her daim bizden biri gibi hisseden Edin Visca, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarındandır. İstikrarıyla Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları arasına adını yazdıran Bosna Hersekli yıldız, 2019-2020 sezonundaki tarihi şampiyonluğumuzun da en önemli pay sahiplerinden birisiydi. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve kaptanlığa kadar yükselen Edin Visca'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Edin Visca için kulübün sosyal medya hesaplarından veda klibi de yayımlandı. Videoda Mirkelam'ın "Unutulmaz" şarkısı eşliğinde 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcunun Medipol Başakşehir forması altında kaydettiği gollere yer verildi.

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