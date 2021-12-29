29 Aralık 2021, Çarşamba

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Transfer haberi: Edin Visca hangi takıma gidecek?

Visca hangi takıma gidecek?
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. Adı sürekli Süper Lig devleriyle anılan Visca konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Boşnak yıldız ile Türkiye'ye gelecek olan Hrapovic uçaktan paylaştığı fotoğrafla büyük heyecan yarattı. Gelen bilgilere göre Başakşehir yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu değerlendirmek istiyor. Trabzonspor'un yanı sıra oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyor.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdüren Trabzonspor'da Edin Visca sesleri dinmek blmiyor. Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları sonrası gözler Trabzonspor'un atacağı adımlara çevrildi. Daha önce oyuncu için temas kuran ve şartlarını soran Trabzonspor Kulübü'nün yakın süre içeriside yeni bir teklif yapması bekleniyor.

Edin Visca'nın menajerleri Hrapovic kendilerine gelen teklifleri değerlendiremek üzere Başakşehir yönetimi ile görüşecek.

Boşnak yıldız ile Türkiye'ye gelecek olan Hrapovic uçaktan paylaştığı fotoğrafla büyük heyecan yarattı. Gelen bilgilere göre Başakşehir yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu değerlendirmek istiyor. Trabzonspor'un yanı sıra oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyor.


YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?
Özellikle adı transferde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun devre arası transferinde Başakşehir'den ayrılarak, yeni takımına izma atması bekleniyor.

19 MAÇTA 4 GOL, 9 ASİST
Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken, 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

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