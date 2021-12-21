21 Aralık 2021, Salı
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"VISCA'YI TÜRKİYE'DEN 2 TAKIM İSTİYOR"
Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Edin Visca hakkında da konuşan Göksel Gümüşdağ, "Visca bugün 1 gol attı 1 asist yaptı. Türkiye'ye gelen yabancılar içinde rekora doğru koşuyor. Özellikle asist konusunda Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak gibi. Bu hafta maçımız var. Visca bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Her zaman teklif geldi kendisine. Şu anda Türkiye'den ve Avrupa'dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca yaklaşık 10 yıldır burada. 10 yıldır gerek Avrupa'dan gerek Türkiye'den takımlar istedi kendisini. Geçen yılda istediler, önceki yıl da istediler. Devre arası geliyor, bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. 1 maçımız daha var. Türkiye'den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var. Sadece Visca değil birkaç oyuncumuza teklifler var" açıklamasını yaptı.
"HOCANIN RAPORUNU BEKLİYORUZ"
Transfer konusunda Emre Belözoğlu'nun raporunu beklediklerini de söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Bu haftayı hayırlısıyla bitirelim, hocanın raporuna bakalım ve hangi bölgeye ne ihtiyaç var, yeni transfere ihtiyaç var mı, vereceğimiz oyuncular var mı, bunların hepsine hocanın raporu doğrultusunda yönetim kurulu olarak karar veririz. Futbolcumuz için de kulüp için de en doğru kararı alırız" dedi.
Son olarak şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Gümüşdağ, "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Biz hep zirveyi kovalayan bir takım olduk. 8 yıldır Başakşehir'in başka bir ezberi yok. Şampiyonluk yaşamış bir takımız ve hep yarışın içinde olup zirveyi zorlayan takım olacağız" açıklamasını yaparak sözlerini tamamladı.
Göksel Gümüşdağ'dan Visca açıklaması! Süper Lig'den 2 takım istiyor
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından başkan Göksel Gümüşdağ transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. 1 maçımız daha var. Türkiye'den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var. Sadece Visca değil birkaç oyuncumuza teklifler var" açıklamasını yaptı."
Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her maçın zor olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "1 maçı daha geçtik. Giresunspor da çok başarılı bir süreç yaşıyor. Lige bu sene çıkmalarına karşın iyi bir performans sergilediler. İlk yılları olmalarına karşın performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan bakarsak başta Emre hoca olmak üzere tüm futbolcuları tebrik ederim. Önemli bir maç, her maç zor. Her maç ayrı bir atmosfer ama gerçekten iyi oynayıp iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. İnşallah cumartesi günü oynayacağımız maçı da geçip devre arasına hazırlanacağız" diye konuştu.
"VISCA'YI TÜRKİYE'DEN 2 TAKIM İSTİYOR"
Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Edin Visca hakkında da konuşan Göksel Gümüşdağ, "Visca bugün 1 gol attı 1 asist yaptı. Türkiye'ye gelen yabancılar içinde rekora doğru koşuyor. Özellikle asist konusunda Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak gibi. Bu hafta maçımız var. Visca bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Her zaman teklif geldi kendisine. Şu anda Türkiye'den ve Avrupa'dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca yaklaşık 10 yıldır burada. 10 yıldır gerek Avrupa'dan gerek Türkiye'den takımlar istedi kendisini. Geçen yılda istediler, önceki yıl da istediler. Devre arası geliyor, bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. 1 maçımız daha var. Türkiye'den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var. Sadece Visca değil birkaç oyuncumuza teklifler var" açıklamasını yaptı.
"HOCANIN RAPORUNU BEKLİYORUZ"
Transfer konusunda Emre Belözoğlu'nun raporunu beklediklerini de söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Bu haftayı hayırlısıyla bitirelim, hocanın raporuna bakalım ve hangi bölgeye ne ihtiyaç var, yeni transfere ihtiyaç var mı, vereceğimiz oyuncular var mı, bunların hepsine hocanın raporu doğrultusunda yönetim kurulu olarak karar veririz. Futbolcumuz için de kulüp için de en doğru kararı alırız" dedi.
Son olarak şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Gümüşdağ, "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Biz hep zirveyi kovalayan bir takım olduk. 8 yıldır Başakşehir'in başka bir ezberi yok. Şampiyonluk yaşamış bir takımız ve hep yarışın içinde olup zirveyi zorlayan takım olacağız" açıklamasını yaparak sözlerini tamamladı.
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