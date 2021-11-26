26 Kasım 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 Giriş Tarihi: 26.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Altay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Altay maçı 26 Kasım Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY'DA 2 EKSİK VAR!

İzmir temsilcisinde Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

HEDEF 6'DA 6 YAPMAK!

Süper Lig'in 14. haftasında Altay'ı konuk edecek olan Başakşehir, Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçı kazanmıştı. Turuncu-lacivertli ekip, üst üste altıncı galibiyetini almayı hedefliyor.

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