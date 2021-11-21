Başakşehir Sivasspor maçında Emre Belözoğlu tarihe geçti!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, bu galibiyetle birlikte lig tarihine geçti. İşte detaylar...
Başakşehir'den önce Fenerbahçe'de de teknik direktörlük görevi üstlenen Emre Belözoğlu, Süper Lig'de toplamda 15 mücadeleye çıktı. Genç çalıştırıcı bu süreçte 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, 12 mücadelede 3 puanın sahibi oldu.
SERİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLADI
41 yaşındaki Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman sonrası ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrılan turuncu-lacivertlilerde galibiyet serisi bu maçla başladı.
Akdeniz ekibi Antalyaspor'a konuk olan Başakşehir, rakibinin 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Emre Belözoğlu takımının başındaki ikinci maçından da galip ayrıldı.
Fatih Terim Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk eden İstanbul ekibi, son anlarına 1-0 geride girdiği maçta Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.
Emre Belözoğlu'nun Başakşehir kariyerindeki 4'üncü galibiyeti 12'nci haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte oldu. Turuncu-lacivertliler, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça yükseltti. Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden önce 3 puanın sahibi olan Medipol Başakşehir, Süper Lig devlerini maç fazlasıyla geride bıraktı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon toplamda 21 puana ulaştı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Aykut Kocaman'ın istifasının ardından İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 41 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...