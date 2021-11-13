13 Kasım 2021, Cumartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir 3-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir’den 3 gollü prova!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçından 3-1 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekibin gollerini Gulbrandsen, Deniz Türüç ve Danijel Aleksic kaydetti. Ümraniyespor'un teık golü 81. dakikada Ercan Coşkun'dan geldi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 öne geçen Medipol Başakşehir, 33. dakikada Deniz Türüç'ün penaltıdan fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın 52. dakikasında Danijel Aleksic ile farkı 3'e çıkaran turuncu-lacivertli ekip karşısında Bereket Sigorta Ümraniyespor 81. dakikada Ercan Coşkun ile bir gol buldu.

Medipol Başakşehir, rakibini 3-1 mağlup etti.
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