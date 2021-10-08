08 Ekim 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Tolgay Arslan hamlesi!

Fenerbahçe'de sportif direktörlük ve ardından teknik direktörlük görevine soyunan Emre Belözoğlu, sezon öncesi sarı lacivertliler ile yollarını ayırmıştı. Genç teknik adam Aykut Kocaman'dan boşalan teknik adamlık görevi için Başakşehir'in başına getirildi. Belözoğlu, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'de de bir dönem birlikte top koşturduğu Tolgay Arslan transferi için anlaşma sağladı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan Tolgay Arslan hamlesi!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Emre Belözoğlu'nun teknik direktör koltuğuna geçmesiyle Başakşehir transferde atağa geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan Tolgay Arslan hamlesi!

Aykut Kocaman'la yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalayan Başakşehir'in ocak ayındaki ilk transfer belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan Tolgay Arslan hamlesi!

ANLAŞMA 2.5 YILLIK

Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, İtalya Serie A ekibi Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan Tolgay Arslan hamlesi!

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan Tolgay Arslan hamlesi!

Tolgay Arslan'ın kariyerinde Hamburg, Alemannia Aachen (kiralık), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Udinese takımları bulunuyor.

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