TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Tolgay Arslan hamlesi!
Fenerbahçe'de sportif direktörlük ve ardından teknik direktörlük görevine soyunan Emre Belözoğlu, sezon öncesi sarı lacivertliler ile yollarını ayırmıştı. Genç teknik adam Aykut Kocaman'dan boşalan teknik adamlık görevi için Başakşehir'in başına getirildi. Belözoğlu, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'de de bir dönem birlikte top koşturduğu Tolgay Arslan transferi için anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Emre Belözoğlu'nun teknik direktör koltuğuna geçmesiyle Başakşehir transferde atağa geçti.
Aykut Kocaman'la yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalayan Başakşehir'in ocak ayındaki ilk transfer belli oldu.
ANLAŞMA 2.5 YILLIK
Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, İtalya Serie A ekibi Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI
Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu.
Tolgay Arslan'ın kariyerinde Hamburg, Alemannia Aachen (kiralık), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Udinese takımları bulunuyor.
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