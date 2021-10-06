06 Ekim 2021, Çarşamba

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka'dan Galatasaray itirafı!

Süper Lig takımlarından Başakşehir'in yıldız golcüsü Stefano Okaka, verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Deneyimli forvet, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisini daha önce transfer etmek istediğini ifade ederken, Emre Belözoğlu hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Başakşehir'in İtalyan yıldızı Stefano Okaka, beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda kulübe transferi, Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve arkadaşı Mario Balotelli hakkında konuştu. İşte o sözler...

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!

Transfer süreci çok iyi, çok profesyonel geçti. Takıma yaklaşık 1 ay önce katıldım. Oynamaya başladığım süre içerisinde de gol yollarında etkili işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu süreci en az hasarla atlatmak adına benim için çok olumluydu. Başakşehir gerçekten burada olmayı hak etmeyen bir takım. Gol yollarında daha fazla katkıda bulunarak takımı hak ettiği yere getirmek için geldim.

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!

"FATİH TERİM BİR EFSANE"
Öncelikle sayın Fatih Terim ile başlamak istiyorum. Kendisi Türkiye'de efsane bir antrenör. Türkiye'yi ve Türk antrenörlüğünü İtalya'da çok iyi temsil etti.

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!

"BENİ GALATASARAY'A DA İSTEDİ"
Kendisi beni uzun yıllar takip etti, Galatasaray'a da transfer etme isteği vardı ancak bu gerçekleşmedi. Bilindiği gibi şu anda Başakşehir forması giyiyorum. Benim için ismimin geçmesi onur verici. Terim, çok üst düzey bir antrenör.

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!

"EMRE HOCA INTER'DEYKEN HAYRANDIM"
Emre Belözoğlu, henüz 2-3 gün geçmesine rağmen çok muazzam bir mentalite aşıladı bize. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu efsane bir isim olarak adlandırabilirim. O Inter'de oynadığı zamanlar ben gençtim ve ona hayran kalıyordum.

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!

Bize aşılamış olduğu mentalitesi çok olumlu yönde ilerliyor çünkü her konuşmasında, her maça galibiyet parolasıyla çıkmamız gerektiğini, her maçı kazanmak için mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor ve bununla alakalı antrenmanda sürekli çalışmalarımızı o yönde sürdürüyoruz.

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!

"TEKRAR ŞAMPİYONLUK!"
Hocamız, Başakşehir'in tekrar büyük bir kulüp haline gelmesi, tekrar şampiyonluk yolunda kendi ismini belirtmesi için biraz daha kendimizi zorlamamız gerektiğini söylüyor.

Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!

MARIO BALOTELLI SÖZLERİ
Gerçekten çok mutluyum. Onun bu şekilde performans göstermesi, yakın arkadaşı olarak beni çok mutlu ediyor. Onun yaşındaki bir insan için böyle bir performans göstermesi muazzam bir iş. Dünya futbolunda çok iyi işler çıkarmış bir isim. Bu şekilde devam etmesi de onun için en büyük arzularımdan bir tanesi.

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