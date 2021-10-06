Son dakika transfer haberi: Başakşehirli Stefano Okaka’dan Galatasaray itirafı!

MARIO BALOTELLI SÖZLERİ

Gerçekten çok mutluyum. Onun bu şekilde performans göstermesi, yakın arkadaşı olarak beni çok mutlu ediyor. Onun yaşındaki bir insan için böyle bir performans göstermesi muazzam bir iş. Dünya futbolunda çok iyi işler çıkarmış bir isim. Bu şekilde devam etmesi de onun için en büyük arzularımdan bir tanesi.

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