01 Ekim 2021, Cuma
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İŞTE O AÇIKLAMA:
Başakşehir Junior Caiçara'yı affetti! | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı kalan Junior Caiçara affedildi. İstanbul ekibi yıldız futbolcu ilgili kararı sosyal medya hesabından paylaştı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de daha önce kadro dışı bırakılan Junior Caiçara affedildi. İstanbul ekibi bu konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Süper Lig'in 3. haftasında oynadığımız Kayserispor maçının ardından yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcumuz Junior Caiçara, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve Yönetim Kurulu'muzdan özür dilemiş, kendisine bir şans daha verilmesini istemiştir. Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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