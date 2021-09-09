09 Eylül 2021, Perşembe
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Ahmet Bulut, James Rodriguez'in transferinin neden gerçekleşmediğini hakkında şunları söyledi;
"James Rodriguez'in Türkiye'ye gelme ihtimali vardı. Göksel Başkan, Rodriguez için anlaştı. Fakat; futbolcunun gitmeme niyeti vardı. Futbolcunun transferi olmadı. Normalde kiralık olarak gelecekti. Göksel Başkan projeyi ve hedeflerini izah etti. Nasıl bir kulüp olduklarını anlattı. Futbolcunun kafasına bir yandan yattı mı? İngiltere'de şans bulabileceğini düşündüğü için maalesef transfer olmadı. Yoksa Başakşehir, James Rodriguez'in transferini bitirmek üzereydi. James Rodriguez, Galatasaray'ın gündemine gelmedi. Futbolda yarın ne olacağını bilemiyoruz. Ocak ayına kadar belki oynatılır, oynatılmaz. Şu anda bir şey diyemem."
Menajer Ahmet Bulut açıkladı! James Rodriguez transferi...
Adı uzun süredir Başakşehir ile geçen ve transferi son anda gerçekleşmeyen James Rodriguez konusunda menajer Ahmet Bulut çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bulut, "James Rodriguez'in Türkiye'ye gelme ihtimali vardı. Göksel Başkan, Rodriguez için anlaştı. Fakat; futbolcunun gitmeme niyeti vardı. Futbolcunun transferi olmadı. Normalde kiralık olarak gelecekti." dedi.
Menajer Ahmet Bulut, Başakşehir'in transfer etmek istediği James Rodriguez transferi konusundaki gerçekleri Radyospor'a anlattı.
Ahmet Bulut, James Rodriguez'in transferinin neden gerçekleşmediğini hakkında şunları söyledi;
"James Rodriguez'in Türkiye'ye gelme ihtimali vardı. Göksel Başkan, Rodriguez için anlaştı. Fakat; futbolcunun gitmeme niyeti vardı. Futbolcunun transferi olmadı. Normalde kiralık olarak gelecekti. Göksel Başkan projeyi ve hedeflerini izah etti. Nasıl bir kulüp olduklarını anlattı. Futbolcunun kafasına bir yandan yattı mı? İngiltere'de şans bulabileceğini düşündüğü için maalesef transfer olmadı. Yoksa Başakşehir, James Rodriguez'in transferini bitirmek üzereydi. James Rodriguez, Galatasaray'ın gündemine gelmedi. Futbolda yarın ne olacağını bilemiyoruz. Ocak ayına kadar belki oynatılır, oynatılmaz. Şu anda bir şey diyemem."
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