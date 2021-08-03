03 Ağustos 2021, Salı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir 2 - 2 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir ile Hatayspor yenişemedi!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarının karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcisinin golleri Danijel Aleksic ile Berkay Özcan'dan geldi. Hatayspor'un gollerini ise Aaron Boupendza ile Dylan Saint-Louis attı. | Son dakika spor haberleri

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 33. dakikada Danijel Aleksic ile 80. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Hatayspor'un gollerini ise 74. dakikada Aaron Boupendza ile 86. dakikada Dylan Saint-Louis attı.

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