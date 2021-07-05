05 Temmuz 2021, Pazartesi
Medipol Başakşehir 2021-2022 sezonu çalışmalarına başladı!
Medipol Başakşehir 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Turuncu-lacivertlilerde yeni transferler Lucas Lima, Peter Zulj, Ahmed Kutucu ve Şener Özbayraklı ilk kez idmana çıktı.
Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İki gruba ayrılan turuncu-lacivertliler, hücum ve savunma çalışması gerçekleştirdi. Ardından topla yapılan soğuma çalışmalarıyla antrenman noktalandı.
Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Ahmed Kutucu, Şener Özbayraklı, Peter Zulj ve Lucas Lima idman öncesinde basın mensuplarına poz verdi.
İzinli olan Mert Günok, Chadli ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Youssouf Ndayishimiye idmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.
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