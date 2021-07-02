02 Temmuz 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberi: Başakşehir genç kaleci Deniz Dilmen'le profesyonel sözleşme imzaladı!

Başakşehir genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 16 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen ile profesyonel sözleşme imzaladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, altyapı oyuncularından Deniz Dilmen ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıklandı. | Son dakika spor haberleri

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, altyapı oyuncularından Deniz Dilmen ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Genç kalecimize sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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