29 Haziran 2021, Salı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu!

Başakşehir'in kamp programı belli oldu!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu. Buna göre turuncu-lacivertli kulüp, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki tesislerde toplanacak turuncu-lacivertli ekip, iki gün İstanbul'da çalışacak. Futbolcular ve teknik heyet, bu sürede sağlık kontrollerinden geçirilecek.

Medipol Başakşehir, kamp programı için 7 Temmuz Çarşamba günü Bolu'nun Gerede ilçesine hareket edecek. Turuncu-lacivertliler, 19 Temmuz'da İstanbul'a dönerek yeni sezon çalışmalarının ilk etabını tamamlayacak.

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