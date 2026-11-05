Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar deplasmanına çıkıyor. Lig aşamasında 7 puanla 7. sırada bulunan İtalyan ekibi, Hollanda temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. AZ Alkmaar ise 6 puanla rakibini yakalamayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde AZ Alkmaar, sahasında Juventus'u ağırlayacak. İlk üç maçta 7 puan toplayan Juventus, lig aşamasında ilk 8'deki yerini korumak için sahaya çıkarken 6 puanlı AZ Alkmaar da taraftarı önünde kazanarak rakibini geçmek istiyor. AFAS Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte AZ Alkmaar - Juventus maçına dair tüm detaylar...

AZ ALKMAAR - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar ile Juventus, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Hollanda'daki AFAS Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

AZ ALKMAAR - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği AZ Alkmaar - Juventus karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

JUVENTUS İLK 8 İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Juventus, 7 puanla 7. sırada bulunuyor. İtalyan temsilcisi, turnuvadaki ilk maçında N.E.C.'i 5-0 yenerek güçlü bir başlangıç yaptı. Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Juventus, Rennes karşısında ise sahasında 2-2 berabere kaldı.

Juventus, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmek istiyor. Bu nedenle AZ Alkmaar deplasmanında alınacak sonuç, takımın sıralamadaki konumu açısından önem taşıyor.

İtalyan ekibinin hücum hattında Nick Woltemade ve Randal Kolo Muani öne çıkıyor. Woltemade, Avrupa Ligi'nde attığı gollerle takımının en etkili isimlerinden biri olurken Zeki Çelik de skor katkısı sağlayan oyuncular arasında yer alıyor.

AZ ALKMAAR EVİNDEKİ SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Hollanda temsilcisi ilk maçında Sunderland'e 1-0 mağlup oldu. Ardından Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenen AZ, üçüncü karşılaşmasında Ararat-Armenia'yı 4-0 mağlup ederek çıkış yakaladı.

Juventus karşısında sahasında oynayacak olan AZ Alkmaar, taraftar desteğini kullanarak puanını 9'a çıkarmayı amaçlıyor. Hollanda ekibinin Avrupa kupalarındaki iç saha performansı da dikkat çekiyor. Juventus'un resmî maç öncesi değerlendirmesine göre AZ, Avrupa'daki son 17 iç saha maçında yenilgi yaşamadı.

JUVENTUS'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Juventus'ta AZ Alkmaar maçı öncesinde sakatlıklar teknik heyetin planlarını etkiliyor. Paylaşılan maç öncesi bilgilere göre Zeki Çelik ve Nico Gonzalez'in yanı sıra Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Francisco Conceicao, Kamil Grabara ve Manuel Locatelli'nin durumları takip ediliyor.

Weston McKennie, Juan Cabal ve Kerim Alajbegovic'in ise hafif sakatlıklarına rağmen forma giyebilecek durumda olmaları bekleniyor. Kadro ve ilk 11 tercihleri maç öncesinde netlik kazanacak.

AZ Alkmaar'da Wesley Patati ve Mexx Meerdink hücum hattında görev alabilecek isimler arasında bulunuyor. Cezası sona eren Ayoub Oufkir'in kadroya dönmesi beklenirken Kees Smit'in de sakatlığını atlatmasının ardından maç kadrosunda yer alması gündemde.

AZ ALKMAAR - JUVENTUS CANLI SKOR TAKİBİ