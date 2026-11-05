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Benfica 4. haftayı lider kapattı! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası 9 maçla sona erdi. Benfica, turnuvadaki puan tablosunda zirvede yer aldı.

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Benfica 4. haftayı lider kapattı! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Callum Osmand ve Camilo Duran'ın (2) golleri, ev sahibi takımı galibiyete taşıdı. Siyah-beyazlıların gollerini Junior Olaitan ve Orkun Kökçü attı.

Benfica ise evinde Lech Poznan'ı Rafa Silva, Gianluca Prestianni ve Georgiy Sudakov'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü, Leo Bengtsson'dan geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 0-1

Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya): 3-1

AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya): 1-2

Celtic (İskoçya)-Beşiktaş: 3-2

Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya): 2-3

Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan): 0-2

BENFİCA ZİRVEDE

Ligde 4. haftanın ardından Benfica, 12 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Liderle aynı puana sahip Bournemouth ve Ferencvaros, Benfica'nın ardından sıralandı.

İlk mağlubiyetini Celtic'e karşı yaşayan Beşiktaş ise 7 puanla 8. sırayı elde etti.

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