Celtic - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Lig aşamasının ilk haftasında İskoçya temsilcisi Celtic, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Celtic - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Celtic Park'ta oynanacak mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı başlıyor. İlk hafta karşılaşmalarından birinde Celtic ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Celtic - Ferencvaros maçı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park, kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak. Karşılaşma UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak. UEFA'nın resmi maç sayfasında da Celtic ile Ferencvaros eşleşmesi 17 Eylül 2026 tarihli karşılaşma olarak yer alıyor. Celtic - Ferencvaros maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
CELTIC - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?
Celtic - Ferencvaros maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
CELTIC - FERENCVAROS HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
CELTIC - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
CELTIC - FERENCVAROS NEREDE OYNANACAK?
Mücadele İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak.
CELTIC - FERENCVAROS HANGİ TURNUVADA?
Celtic - Ferencvaros karşılaşması UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında oynanacak.
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