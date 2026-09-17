Celtic - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Lig aşamasının ilk haftasında İskoçya temsilcisi Celtic, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Celtic - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Celtic Park'ta oynanacak mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.