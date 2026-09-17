UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Turnuvanın ilk haftasında Juventus sahasında Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Juventus - NEC maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

Juventus - NEC maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı sürüyor. İlk hafta karşılaşmalarından birinde İtalyan temsilcisi Juventus ile Hollanda ekibi NEC Nijmegen karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi biletini alamayan Juventus, 2026-2027 sezonunda Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İtalyan devi, lig aşamasındaki ilk maçında NEC Nijmegen'i konuk edecek. İtalyan ekibi, 13 Eylül'de Sassuolo deplasmanında oldukça dramatik bir maç oynadı. Juventus iki kez geriye düştüğü karşılaşmada Edon Zhegrova'nın golleriyle skoru dengeledi ancak son bölümde Vasilije Adzic'in golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Juventus'un rakibi NEC Nijmegen ise Avrupa kupalarında daha sınırlı bir geçmişe sahip. Hollanda temsilcisi, geçen sezon Eredivisie'yi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı elde etti. Ancak NEC, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilcisi Bodø/Glimt'e toplamda 6-1'lik skorla elendi.

JUVENTUS - NEC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - NEC maçı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Juventus da resmi maç programında mücadelenin 17 Eylül Perşembe günü Allianz Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacağını duyurdu.

JUVENTUS - NEC HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS, AVRUPA LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi biletini alamayan Juventus, 2026-2027 sezonunda Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İtalyan devi, lig aşamasındaki ilk maçında NEC Nijmegen'i konuk edecek. Juventus'un Avrupa Ligi fikstüründeki ilk karşılaşması NEC olurken, İtalyan ekibinin lig aşamasındaki diğer rakipleri arasında Celta, Rennes, AZ Alkmaar, Omonia, Hapoel Beer-Sheva, Ferencvaros ve Real Sociedad bulunuyor.

Juventus için Avrupa Ligi, sezonun önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Torino temsilcisi, ilk maçını kendi sahasında oynayacak olmanın avantajıyla turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

JUVENTUS'TA AVRUPA LİGİ ÖNCESİ MORALLER BOZUK

Juventus, Avrupa Ligi'ndeki NEC karşılaşması öncesinde Serie A'da aldığı sonucun ardından sahaya çıkacak. İtalyan ekibi, 13 Eylül'de Sassuolo deplasmanında oldukça dramatik bir maç oynadı. Juventus iki kez geriye düştüğü karşılaşmada Edon Zhegrova'nın golleriyle skoru dengeledi ancak son bölümde Vasilije Adzic'in golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuç, Avrupa Ligi'nin ilk haftası öncesinde Juventus açısından önemli bir moral kaybı oluşturdu. İtalyan temsilcisi, NEC karşısında sahasında kazanarak bu yenilginin ardından toparlanmayı amaçlıyor.

NEC NIJMEGEN AVRUPA LİGİ'NDE SAHNE ALIYOR

Juventus'un rakibi NEC Nijmegen ise Avrupa kupalarında daha sınırlı bir geçmişe sahip. Hollanda temsilcisi, geçen sezon Eredivisie'yi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı elde etti. Ancak NEC, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilcisi Bodø/Glimt'e toplamda 6-1'lik skorla elendi. Bu sonucun ardından Avrupa Ligi'ne devam eden NEC, lig aşamasının ilk maçında Torino deplasmanına çıkacak.

UEFA'nın resmi fikstürüne göre NEC'in Avrupa Ligi lig aşamasındaki diğer rakipleri Levski Sofia, GNK Dinamo, Omonia, Rennes, Ararat-Armenia, Benfica ve Celje olacak.

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