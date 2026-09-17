UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile Lech Poznan karşı karşıya geliyor. Crystal Palace - Lech Poznan maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Selhurst Park'taki mücadele Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Crystal Palace - Lech Poznan maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ilk hafta maçları oynanıyor. Bu kapsamda Crystal Palace ile Lech Poznan, 17 Eylül 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. UEFA'nın resmi fikstüründe de Crystal Palace - Lech Poznan karşılaşması 17 Eylül tarihli lig aşaması maçları arasında yer alıyor. Karşılaşmada Slovak hakem Michal Očenáš düdük çalacak. UEFA'nın maç bilgilerine göre Ocenas'ın yardımcılıklarını Adam Jekkel ve Tobias Pacak yapacak. VAR görevinde ise Jeroen Manschot bulunacak.

CRYSTAL PALACE - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN?

Crystal Palace - Lech Poznan maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

CRYSTAL PALACE - LECH POZNAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - LECH POZNAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Lech Poznan maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki yayın listelerinde karşılaşma tabii Spor olarak gösteriliyor.

CRYSTAL PALACE AVRUPA LİGİ'NDE İLK KEZ SAHNE ALIYOR

Crystal Palace için karşılaşmanın ayrı bir önemi bulunuyor. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir başarı elde ederek kupayı müzesine götürdü.

Bu başarı Crystal Palace'ın Avrupa arenasındaki konumunu bir üst seviyeye taşıdı. UEFA'nın 2026-2027 sezonu fikstüründe İngiliz ekibinin ilk Avrupa Ligi lig aşaması karşılaşması Lech Poznan'a karşı oynanacak. Palace böylece Avrupa Ligi'ndeki yeni macerasına kendi sahasında başlayacak.

CRYSTAL PALACE'TA GÖZLER AVRUPA SAHNESİNDE

Crystal Palace, Avrupa'daki başarılı sezonunun ardından bu kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Takımın başında Fransız teknik direktör Pierre Sage bulunuyor.

İngiliz temsilcisi, Premier Lig'deki son maçında Ipswich Town karşısında 3-2'lik mağlubiyet yaşadı. Bu nedenle Palace, Avrupa Ligi'ne taraftarı önünde galibiyetle başlayarak moral kazanmayı hedefliyor. Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşma aynı zamanda Crystal Palace'ın Avrupa futbolundaki yeni döneminin başlangıcı olacak.

LECH POZNAN AVRUPA DENEYİMİYLE GELİYOR

Crystal Palace'ın rakibi Lech Poznan ise Polonya futbolunun önemli ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Polonya temsilcisi de Avrupa arenasında mücadele etmeye alışkın takımlar arasında yer alıyor.

UEFA'nın resmi fikstüründe Lech Poznan'ın Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasının Crystal Palace deplasmanında oynanacağı görülüyor. Polonya ekibinin sonraki haftalarda Bayer Leverkusen, Sunderland, Benfica, Union SG, Ferencvaros, Torreense ve OFI Crete ile karşılaşmaları bulunuyor.

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