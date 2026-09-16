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UEFA Avrupa Ligi gecenin toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 9 maç yapıldı. İşte sonuçlar

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UEFA Avrupa Ligi gecenin toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2026-2027 sezonu lig etabı başladı.

Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Benfica, deplasmanda Milan'ı Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0

Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2

Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1

Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0

Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0


#Sturm Graz #Bayer Leverkusen #Dinamo Zagreb #Olimpik Lyon #Sparta Prag #Benfica #Celta Vigo
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