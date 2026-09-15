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Beşiktaş - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK Avrupa maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Marsilya maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK Avrupa maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, 2026-2027 sezonundaki ilk lig aşaması maçında Fransız ekibi Marsilya'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1'in yayın akışında da Beşiktaş - Marsilya karşılaşması 22.00'de canlı spor yayını olarak yer alıyor. Beşiktaş - Marsilya maçına dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 1. hafta karşılaşması 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Marsilya karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK Avrupa maçı ne zaman? - 1

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma maç saatinde TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. TRT 1'in resmi yayın akışında mücadele 22.00'de gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasının yayıncısı TRT 1 olarak açıklandı. Bu nedenle futbolseverler mücadeleyi TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇINI KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK Avrupa maçı ne zaman? - 2

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasına Marsilya karşılaşmasıyla başlayacak. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki fikstürü daha önce belli olmuştu.

Beşiktaş'ın resmi fikstüründe ilk hafta Beşiktaş - Marsilya, ikinci hafta ise deplasmanda Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip üçüncü haftada Crystal Palace'ı İstanbul'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

1. hafta
17 Eylül 2026 - 22.00
Beşiktaş - Marsilya

2. hafta
15 Ekim 2026 - 22.00
Hoffenheim - Beşiktaş

3. hafta
22 Ekim 2026 - 22.00
Beşiktaş - Crystal Palace

4. hafta
5 Kasım 2026 - 23.00
Celtic - Beşiktaş

5. hafta
26 Kasım 2026 - 20.45
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

6. hafta
10 Aralık 2026 - 23.00
Leverkusen - Beşiktaş

7. hafta
21 Ocak 2027 - 20.45
Beşiktaş - Union SG

8. hafta
28 Ocak 2027 - 23.00
Omonia - Beşiktaş

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