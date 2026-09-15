Beşiktaş - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK Avrupa maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Marsilya maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...