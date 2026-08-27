Viktoria Plzen - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Viktoria Plzen ile Kızılyıldız, play-off turu rövanşında karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleyi sahasında 3-0 kazanan Sırp temsilcisi önemli bir avantaj elde ederken, Viktoria Plzen tur için zorlu bir geri dönüşe hazırlanıyor. Peki Viktoria Plzen - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.
Viktoria Plzen - Kızılyıldız maçını takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı yaşanıyor. Viktoria Plzen - Kızılyıldız karşılaşması, iki takımın lig aşamasına yükselme mücadelesinde kritik bir önem taşıyor. İlk maçta Kızılyıldız sahasında Viktoria Plzen'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Mirko Ivanić'in iki gol attığı mücadelede Aleksandar Katai de penaltıdan fileleri havalandırdı. İşte, Viktoria Plzen - Kızılyıldız maçı detayları...
VIKTORIA PLZEN - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Viktoria Plzen - Kızılyıldız maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
VIKTORIA PLZEN - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncı kanalına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
KIZILYILDIZ İLK MAÇTA 3-0 KAZANDI
Play-off turunun ilk ayağı 20 Ağustos'ta Belgrad'da oynandı. Kızılyıldız, Viktoria Plzen karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sırp ekibinin gollerini 36 ve 53. dakikalarda Mirko Ivanić, 89. dakikada ise Aleksandar Katai penaltıdan kaydetti.
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