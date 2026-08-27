Viktoria Plzen - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Viktoria Plzen ile Kızılyıldız, play-off turu rövanşında karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleyi sahasında 3-0 kazanan Sırp temsilcisi önemli bir avantaj elde ederken, Viktoria Plzen tur için zorlu bir geri dönüşe hazırlanıyor. Peki Viktoria Plzen - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.