ATV canlı izle! Ferencvaros - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için heyecan dorukta. TSİ 21.30'da başlayacak mücadeleyi ATV'nin resmi canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz. İşte Ferencvaros - Trabzonspor maçı yayın bilgileri.

Ferencvaros - Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında heyecan dorukta. Temsilcimiz Trabzonspor, lig aşamasına yükselmek için Macaristan'da Ferencvaros'un konuğu olacak. Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanan ilk karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Şimdi gözler, turu belirleyecek kritik rövanş mücadelesine çevrildi. Trabzonspor taraftarları kritik karşılaşma öncesinde "Ferencvaros Trabzonspor canlı izle", "ATV Trabzonspor maçı izle" ve "Ferencvaros Trabzonspor hangi kanalda?" aramalarına yoğunlaşıyor. Karşılaşmanın Türkiye'deki resmi televizyon yayını ATV üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle maçı takip etmek isteyen futbolseverler, ATV'nin resmi yayınını tercih edebilir. Ferencvaros - Trabzonspor maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ferencvaros - Trabzonspor maçı 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TEK HEDEF LİG ETABI

Karadeniz devine Macaristan'da Ferencvaros önüden alacağı tüm iki ve daha farklı galibiyetler turu getirecek. Tek farklı galibiyetlerde ise maç uzayacak. Beraberlik durumunda da Ferencvaros lig etabına kalacak. Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibi, yeni formatıyla oynanan Avrupa Ligi'nde ilk kez lig etabına yükselmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, play-off turunu geçemezse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

A SPOR'DA ÖZEL YAYINLAR

Temsilcimiz Trabzonspor'un Macaristan'da Ferencvaros'la oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi A Spor'da gün boyu özel yayınlar olacak. Maç öncesi son gelişmeler, röportajlar ve maçla ilgili tüm yorumlar futbolseverlerle buluşacak. Bordo-mavililerin tur heyecanı gün boyunca ATV ve A Spor ekranlarında yaşanacak.

157'İNCİ MÜSABAKA

Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım, 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de berabere kaldı.

TEKKE'NİN 61. MAÇI

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. maçına bu akşam Ferencvaros önünde çıkacak. Aynı zamanda ikinci Avrupa maçında görev yapacak Tekke futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit'in formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Başarılı teknik direktör, Macaristan'da turu geçerek Trabzonspor ile beraber Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Pina, Saviç, Cenk, Cabral, Melih, Bouchouari, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE (TIKLA-İZLE)