Mjallby AIF - FC Salzburg maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Mjallby, güçlü Avusturya ekibi Salzburg'u ağırlayacak. Karşılaşma 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

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MJALLBY AIF - FC SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? | UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Mjallby AIF ile FC Salzburg, play-off turunun ilk maçında kozlarını paylaşacak. İsveç temsilcisi Mjallby, taraftarı önünde Avusturya'nın güçlü ekiplerinden Salzburg'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Mjallby Salzburg maçı ne zaman?", "Mjallby Salzburg maçı saat kaçta?" ve "Mjallby Salzburg maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

MJALLBY AIF - FC SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?

Mjallby AIF ile FC Salzburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

MJALLBY AIF - FC SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Mjallby AIF - FC Salzburg maçı saat 19.00'da başlayacak.

MJALLBY AIF - FC SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Mjallby AIF - FC Salzburg karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncısı için doğrulanmış bir ulusal televizyon kanalı bilgisi bulunmuyor.

MJALLBY - SALZBURG EŞLEŞMESİNDE RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki eşleşmenin rövanş karşılaşması 27 Ağustos 2026'da oynanacak.

MJALLBY AIF - FC SALZBURG MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-İZLE)