Benfica - AGF Aarhus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - AGF Aarhus maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda lig aşamasına kalmak isteyen Benfica, ilk maçta Danimarka temsilcisi AGF Aarhus'u konuk edecek. Estadio da Luz'da oynanacak karşılaşma 20 Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Benfica'nın resmi internet sitesinde mücadelenin yerel saatle 20.00'de başlayacağı açıklandı. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Benfica - AGF Aarhus maçının yayın bilgilerini de araştırıyor. İşte Benfica - AGF Aarhus maçı tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri...