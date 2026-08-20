Benfica - AGF Aarhus maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica - AGF Aarhus maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda lig aşamasına kalmak isteyen Benfica, ilk maçta Danimarka temsilcisi AGF Aarhus'u konuk edecek. Estadio da Luz'da oynanacak karşılaşma 20 Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Benfica'nın resmi internet sitesinde mücadelenin yerel saatle 20.00'de başlayacağı açıklandı. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Benfica - AGF Aarhus maçının yayın bilgilerini de araştırıyor. İşte Benfica - AGF Aarhus maçı tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri...
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BENFICA - AGF AARHUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? | UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Benfica ile AGF Aarhus, play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Portekiz temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada avantajlı bir skor elde ederek Danimarka'daki rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Benfica - AGF Aarhus maçı ne zaman?", "Benfica - AGF Aarhus maçı saat kaçta?" ve "Benfica Aarhus maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.
BENFICA - AGF AARHUS MAÇI NE ZAMAN?
Benfica ile AGF Aarhus arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.
BENFICA - AGF AARHUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Benfica - AGF Aarhus maçı saat 22.00'de başlayacak.
BENFICA - AGF AARHUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Benfica - AGF Aarhus maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
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