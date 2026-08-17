Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma yolundaki kritik mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibini geçerek Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırmak istiyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman?", "Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı saat kaçta?" ve "Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşma, Beşiktaş'ın taraftarı önünde Avrupa Ligi lig aşamasına kalma yolundaki ilk sınavı olacak. UEFA'nın maç kaydında da Beşiktaş-Kauno Zalgiris eşleşmesi play-off turu karşılaşması olarak yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasına Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, kendi sahasında oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak rövanş öncesinde tur şansını artırmayı hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki play-off eşleşmesinin rövanşı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselmeye hak kazanacak.